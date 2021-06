Lidmaatschap opzeggen of blijven bij de partij? Situatie in CDA verdeelt Amelands echtpaar

Sinds Pieter Omtzigt afgelopen weekend zijn vertrek bij de partij bekendmaakte, verkeren ze in shock: Jeroen de Jong en Alice Gransbergen. Hij is veertien jaar lid van het CDA, zij maakte vier jaar geleden de overstap van Algemeen Belang Ameland naar het CDA.

Het echtpaar is bijna dagelijks in de weer met de partij. Vanuit hun woning die vlak bij de haven in Nes ligt kijken ze uit op de veerboot en de Waddenzee. Stromen eilandbezoekers zien ze komen en gaan. "Een prachtig rustig plekje op Ameland, dat we enorm koesteren", zegt De Jong. Sinds dit weekend is die rust in huis even ver te zoeken. "Ik dacht, wat gebeurt hier?" zegt De Jong. Gransbergen: "Dit kan toch helemaal niet. Hij is gewoon afgeserveerd. Dit gaat echt heel ver."

Al dagen wordt er in huize De Jong-Gransbergen over en weer gebeld met leden van de partij, fractieleden, en andere Amelanders. Het is een hechte gemeenschap met ruim 50 CDA-leden en ongeveer 400 CDA-stemmers. Nu vreest De Jong een scheuring in de partij. Hij hoopt dat dat voorkomen kan worden.

Verkiezingscampagne voorbereiden

Met nog 273 dagen te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar waren ze al druk bezig met de voorbereidingen op hun eiland. Kandidatenlijsten maken, gesprekken voeren, dat soort zaken. De geboren en getogen Amelanders -de vader van Alice zat ook jaren in de raad op het eiland- hadden het plan opgevat om Omtzigt uit te nodigen voor de campagne in maart volgend jaar.

Veel CDA'ers op het eiland lazen Omtzigts boek en raakten overtuigd van zijn visie op macht en tegenmacht. Onvrede was er al langer over sommige dingen, evenals het gevoel dat ze in Den Haag "niet altijd begrijpen wat er op het platteland leeft". Onder de indruk van wat Omtzigt in de toeslagenaffaire boven water kreeg, stemden velen ook op hem. Maar het uitnodigingsplan kan nu de prullenbak in.

'Binnenboord houden'

Het boek van Omtzigt ligt op de tafel in de woonkamer, De Jong is er opnieuw in aan het lezen. Gransbergen komt binnen, na een rondje werken in de tuin.

"We wisten dat het ingewikkeld was geworden. Maar dit hadden we niet verwacht", zegt De Jong. "Nee, dat zagen we niet aankomen", vult Gransbergen aan. We hoopten dat het bestuur hem binnenboord kon houden, zegt De Jong. Eeuwig zonde dat dat niet is gelukt, vindt Gransbergen. Maar ze begrijpt ook hoe Omtzigt zich gevoeld moet hebben. "Hij was als het ware gegijzeld binnen de partij. En wat ik ervan begrijp, is het beschamend hoe er met hem is omgegaan."