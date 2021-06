Italië overtuigend naar tweede ronde na overwinning op Zwitserland (3-0)

Italië heeft ook de tweede EK-wedstrijd met overmacht weten te winnen. In het Stadio Olimpico in Rome waren de Italianen met 3-0 te sterk voor Zwitserland. De ploeg heeft zich, na de eerdere zege op Turkije, verzekerd van een plek in de volgende ronde.

In de openingsminuten was het verrassend genoeg niet favoriet Italië, maar Zwitserland dat het initiatief nam. Dat was echter van korte duur. De Italianen draaiden het spelbeeld gauw om en bleven in de eerste helft superieur.

Dubbel pech voor Chiellini

Na bijna twintig minuten leek Giorgio Chiellini de Italianen op voorsprong te zetten, tot grote vreugde van het aanwezige publiek. De 36-jarige aanvoerder prikte de bal binnen na een hoekschop, maar na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt afgekeurd vanwege hands.

De teleurstelling voor Chiellini werd nog groter toen hij vlak daarna met een blessure van het veld moest worden gehaald.