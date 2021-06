Wales bezorgt Turkije tweede nederlaag ondanks gemiste penalty uitblinker Bale

Bekijk de samenvatting van Turkije - Wales - NOS

Wales is in groep A goed op weg om zich voor de volgende ronde van het EK te plaatsen. De Britse ploeg, die zaterdag 1-1 speelde tegen Zwitserland, werd door de uitblinkende Gareth Bale bij de hand genomen en klopte Turkije met 2-0. Voor de Turken, die het toernooi openden met een 3-0 nederlaag tegen Italië, dreigt nu een aftocht via de achterdeur. Aaron Ramsey had Wales in Bakoe voor het oog van 30.000 toeschouwers, onder wie de Turkse president Recep Erdogan en zijn Azerbeidzjaanse collega Ilham Aliyev, na vijf minuten een droomstart kunnen bezorgen. De middenvelder kapte na een passje van Bale behendig Çaglar Söyünçü uit en zocht vervolgens de korte hoek. Doelman Ugurcan Çakir voorkwam met zijn voet een vroege domper voor Turkije. Het Turkse antwoord volgde snel en kwam uiteraard van aanvoerder Burak Yilmaz, de 35-jarige spits van Lille die eerder dit jaar driemaal scoorde in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland (4-2). Ook hij zag zijn schot tot corner verwerkt worden. Driemaal scheepsrecht Na die eerste kansen over en weer kwam het duel in kalmer vaarwater terecht. Die had Ramsey kunnen verstoren. Opnieuw bediend door Bale verscheen hij oog in oog met doelman Çakir. De bankzitter van Juventus, die kennelijk tot zijn eigen verbazing aan buitenspel was ontsnapt, schoot wild over het Turkse doel. Tot Ramsey's geluk liet het driemaal is scheepsrecht zich kort voor rust gelden en weer stond Bale aan de basis. Zijn dieptepass werd keurig met de borst gecontroleerd door Ramsey die nu vrij voor Çakir niet faalde en beheerst afrondde: 1-0.

Aaron Ramsey is blij en opgelucht nadat hij zijn derde grote kans tegen Turkije wel benut heeft. - Reuters

Tien minuten na rust was Yilmaz aan zijn tweede kans van de wedstrijd toe. Via een paar Turkse hoofden kwam de bal bij de bonkige aanvaller terecht, die van dichtbij kon uithalen, maar hij slaagde er niet in zijn volley laag te houden. Even later zag Ramsey een inzet gekeerd worden door Çakir. Bale mist strafschop De Turkse sluitpost stond in de 61ste minuut klaar om wederom in te grijpen toen Bale vanaf elf meter mocht aanleggen. De vedette van Wales was even daarvoor op het randje van het strafschopgebied gestuit door Zeki Çelik, maar joeg de toegekende penalty hoog over.

Gareth Bale baalt na zijn gemiste strafschop. - Reuters