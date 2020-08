Twintig weken coronacrisis: schulden, werkloosheid en miljarden steun

"Begin juli was er vooral opluchting: we mogen weer", zegt Hans Stegeman, hoofdstrateeg bij Triodos Investment Management. "Nu is het: we mogen wel, maar hoeveel mogen we eigenlijk? En wat is het risico dat we opeens iets niet meer mogen?"

Het is zomer en veel Nederlanders vieren vakantie in eigen land. Maar dat we weer naar buiten gaan en geld uitgeven betekent niet dat de economie geen last meer heeft van het virus.

Desondanks is het goed nieuws voor veel Nederlandse ondernemers: een groot deel van de vraag is teruggeveerd. Maar dat compenseert niet altijd voor het gat dat het coronavirus in hun omzet heeft geslagen. "Een deel van dat verlies kunnen ondernemers inhalen, maar een deel ook niet", zegt Hans Stegeman, hoofd investeringen van Triodos. "Kappers bijvoorbeeld: die hadden het de eerste paar weken nadat ze open gingen heel druk, maar daarna was iedereen weer geknipt en was het terug naar normaal. Daar is sprake van permanent inkomensverlies."

"Tijdens de zomervakantie moeten we ook kijken naar wat Nederlanders in het buitenland uitgeven. Dan zien we dat het totaal van alle pinbetalingen en geldopnames in binnen- en buitenland nog altijd 4 procent lager ligt dan normaal."

In Nederland pinnen we, zoals je hierboven kunt zien, iets meer dan vorig jaar deze tijd. Maar daarmee heb je nog niet alle bestedingen in beeld, zegt ING-econoom Marten van Garderen.

De werkloosheid is gestegen sinds het begin van de coronacrisis. Maar de grootste toename in werkloosheid moet nog komen, zegt Stegeman. "Dat weten we van de crisis in 2008. Toen dachten we twee jaar lang: waarom stijgt de werkloosheid nog niet? De vertraging in de economie is groter dan we vaak denken."

Die vertraging zit hem er in dit geval in dat bedrijven de schok van de lockdown vaak nog kunnen opvangen door het steunpakket, reserves, of extra leningen. Maar op een gegeven moment lukt het niet meer en vallen bedrijven om of moeten ze reorganiseren.

Vooral die extra leningen en het uitstellen van aflossingen baren Stegeman zorgen. "Op de lange termijn wordt het moeilijker voor bedrijven om winstgevend te zijn. Niet alle bedrijven kunnen dat terugbetalen. Dat leidt tot faillissementen, meer werkloosheid, minder bestedingen."

Zie hieronder hoeveel extra schuld bedrijven hebben opgebouwd en hoeveel bedrijven failliet zijn gegaan: