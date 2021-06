Fed verhoogt rente vanaf 2023, vroeger dan verwacht

De Fed, de koepel van Amerikaanse centrale banken, verwacht de rente voor het einde van 2023 in twee stappen te hebben verhoogd met telkens 0,25 procentpunt. Dat heeft de Fed zojuist bekend gemaakt tijdens hun beleidsvergadering. Eerder verwachtte de bankenkoepel dat er voor 2024 geen renteverhoging zou komen.

Daarmee reageert de Fed op het huidige herstel van de Amerikaanse economie en de daardoor oplopende inflatie. De Amerikaanse economie is hard geraakt door de coronacrisis. Volgens de Fed zal het herstel nog even duren, maar de centrale bank is positief gestemd over de tweede helft van dit jaar, omdat dan meer Amerikanen zijn gevaccineerd.

Aan de lage rente (tussen 0 en 0,25 procent) wordt nu dus nog niets gedaan. Ook blijft de Fed voorlopig nog voor miljarden per maand obligaties opkopen. Dat zal pas veranderen als de werkgelegenheid is verbeterd en de inflatie is afgenomen.

Goed voor de export

Door het verhogen van de rente stijgt de wisselkoers van de dollar. Voor exporterende bedrijven in Europa is een stijging van de dollar gunstig. Hun producten worden goedkoper voor de Amerikanen en dat kan tot meer Europese export naar de Verenigde Staten leiden.

De sterk oplopende inflatie leidde de laatste tijd voor beleggers al tot zorgen dat de Fed het beleid eerder zou aanscherpen. Maar de Fed verwacht dat de hogere inflatie slechts tijdelijk is en nog gaat afzwakken. De centrale bank heeft de doelstelling om op een gemiddelde inflatie van 2 procent per jaar uit te komen. Naar verwachting is de inflatie dit jaar 3,4 procent.