Oud-bondscoach Koeman kritisch op Oranje: 'Verbaast me dat iedereen zo positief is'

Koeman kritisch op Oranje: 'Verbaast me dat iedereen zo positief is' - NOS

Ronald Koeman heeft een aantal hectische maanden achter de rug. Bekerwinst met Barcelona. Géén landstitel. Wel trainer van Barcelona? Géén trainer van Barcelona? Inmiddels weet hij dat hij komend seizoen ook op de bank zit bij de Catalaanse club.

Deze week is Koeman in Nederland. Dinsdagavond onthulde hij samen met zijn broer Erwin een standbeeld van hun vader Martin. Het standbeeld staat voor het stadion van FC Groningen, dat vandaag 50 jaar bestaat.

Koeman heeft ook naar Oranje gekeken, dat zondag Oekraïne met 3-2 versloeg. Waar er alom positief werd gereageerd op de overwinning is Koeman, die in augustus vorig jaar het Nederlands elftal verruilde voor Barcelona, tegenover verslaggever Kees Jongkind kritischer. "Men is heel positief. Dat verbaast me. Ik heb dat niet zo positief gezien... Ik vond de tweede helft goed, maar het is maar 3-2. En Oekraïne is nou niet een land dat heel ver gaat komen."

"Ik denk dat Nederland ver kan komen, maar dan zullen er dingen absoluut beter moeten. Ik heb gisteren Frankrijk-Duitsland gezien. Dat was een paar niveautjes hoger. Máár... het Nederlands elftal kan dat. Maar dat moet verbeteren. Laten we hopen dat ze heel ver komen."