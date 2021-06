Biden noemt topontmoeting met Poetin 'ondanks onenigheid' positief

Biden noemde face-to-face-contact met Poetin over de onderlinge verhouding onvervangbaar. Volgens hem is het belangrijk dat beide wereldmachten stabiel en voorspelbaar zijn, vooral omdat de landen een "unieke verantwoordelijkheid hebben" voor stabiliteit in de wereld.

Biden zei dat hij met Poetin had stilgestaan bij de mensenrechtenschendingen in Rusland. Hij wees Poetin op de belemmeringen van de vrije pers in Rusland en de situatie van de Russische oppositieleider Navalny, die gevangen zit in een Russisch strafkamp.

Biden ging in op uitspraken die Poetin na het overleg deed over samenwerking op het vlak van cyberveiligheid. "We gaan de komende zes maanden wel merken wat daarvan terechtkomt."

De VS beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij cyberaanvallen op Amerikaanse doelen. Biden zegt dat hij aan Poetin een lijst van zestien cruciale systemen voor de VS heeft doorgegeven, waar Rusland van af moet blijven. Volgens hem gaat het bijvoorbeeld om energie- en watersystemen.

Volgens de Amerikaanse president is er ook gesproken over een veilige doorgang in Syrië voor de levering van voedsel en andere basisvoorzieningen aan burgers in nood. Ook waren beide leiders het volgens Biden eens dat Iran geen kernwapen mag ontwikkelen.

Eerste ontmoeting

Het was de eerste ontmoeting met Poetin sinds Biden in januari begon als Amerikaans president. Vanwege de moeizame band tussen beide landen werd er vooraf geen rekening mee gehouden dat het gesprek zou leiden tot concrete afspraken.

Vooraf werd verwacht dat het gesprek vier tot vijf uur zou duren en mogelijk zelfs langer, maar na ongeveer vier uur praten was de ontmoeting voorbij. Op de vraag van journalisten waarom het zo kort duurde, zei Biden: "Wanneer hebben twee wereldleiders langer dan twee uur met elkaar gesproken? Ik ken geen recent voorbeeld. We hadden een lijstje onderwerpen en na twee uur dachten we: oké en wat nu?"