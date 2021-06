'Acties Ronaldo en Pogba gevaar voor toekomst sportsponsoring'

Ronaldo ruilt flesjes cola in voor mineraalwater: 'Agua!' - NOS

Onprofessioneel, onbegrijpelijk en onbestaanbaar. Het waren deze drie woorden die opkwamen bij sportmarketeer Marcel Beerthuizen toen hij deze week zag hoe de voetbalsterren als Cristiano Ronaldo en Paul Pogba op eigen houtje twee hoofdsponsors van de Europese voetbalbond UEFA een spaak in het wiel staken. "Als de UEFA hier niet heel snel tegen ingrijpt, heeft ze een enorm probleem."

Spelers zouden in de optiek van Beerthuizen beter op de hoogte moeten zijn van de financiële afspraken die multinationals maken met, in dit geval, de UEFA. "Deze twee bedrijven tellen jaarlijks bedragen van tussen de dertig en vijftig miljoen euro neer om zich met het Europese voetbal te associëren. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Dergelijke internationale concerns stutten de UEFA. Bovendien: niet alleen bij de UEFA aangesloten voetbalbonden, ook clubs en daarmee indirect spelers profiteren van dergelijke overeenkomsten. Zulke multinationals maken het internationale voetbal mede mogelijk."

De schade voor de betreffende UEFA-sponsors Coca Cola en Heineken is aanzienlijk, meent Beerthuizen. "Voetballers mogen vinden wat ze willen", meent hij. "Maar ze hebben de beschikking over hun eigen sociale media om die mening te verkondigen. Dat er een flesje van een bepaald merk frisdrank of alcoholvrij bier voor hun neus staat, is nu eenmaal een onderdeel van de commercie die een toernooi als Euro 2020 mogelijk maakt. Daar mag niet aan getornd worden."

Een dag later, na afloop van het treffen van Frankrijk met Duitsland, deed de Fransman Paul Pogba hetzelfde met een flesje alcoholvrij bier. Als praktiserend moslim, zo luidde zijn verklaring, wenste hij niet verband worden gebracht met een Nederlands biermerk.

Of gaan spelers in de toekomst soms ook reclameborden langs het veld weghalen?

Quote

"Zoals spelers binnen de lijnen te maken hebben met iets als buitenspel, staan er buiten het veld reclameborden en staan de spelers na afloop de pers te woord voor een bord met sponsoruitingen. Of gaan de spelers die in de toekomst ook weghalen als daar een boodschap op staat die hun niet welgevallig is?"

Dat er tijdens persconferenties flesjes frisdrank of alcoholvrij bier staan op de tafel waar voetballers tijdens persconferenties plaats nemen, is een wezenlijk onderdeel van die overeenkomst, benadrukt Beerthuizen. ''Het zijn nu eenmaal de spelregels."

Sterren van het kaliber Cristiano Ronaldo en Pogba zouden zich professioneler moeten opstellen en soepeler moeten begeven in het commerciële circus dat Euro 2020 heet. "Ze moeten niet overdrijven", meent hij bovendien. "Ik bedoel: ze worden toch niet gedwongen een slok uit die flesjes te drinken of bepaalde merken aan te prijzen?"

Dat moslim Pogba zei dat hij vanwege zijn geloofsovertuiging niet met een biermerk geassocieerd wenste te worden, is in Beerthuizens optiek een drogreden. "In 0.0-bier zit bij mijn weten geen druppel alcohol."

Begrijp hem goed, zegt Beerthuizen. Hij juicht het toe dat grote sportsterren zich uitspreken in zaken als gezonde levensstijl, Black Lives Matter of andere maatschappelijke thema's. "Een goede ontwikkeling", noemt hij het.

Heel groot probleem

Het is echter aan de UEFA om de nieuwste trend onder voetbalsterren van naam en faam snel de kop in te drukken, stelt Beerthuizen. "Anders heeft het voetbal een heel groot probleem. Als er niet snel wordt ingegrepen, kunnen individuele acties als deze wel eens het einde van de sportsponsoring inleiden. De tijd dat slechte publiciteit óók publiciteit is, ligt namelijk ver achter ons."

Dat de beurswaarde van het frisdrank na het incident met vier miljard euro kelderde, waagt Beerthuizen in twijfel te brengen. Hij houdt het erop dat iets in het dividend van de multinational veranderde dat tijdelijk invloed op de koers. "Het is inmiddels weer genormaliseerd."

Aan de benadeelde UEFA-sponsors de schone taak om nog tijdens de groepsfase een campagne te beginnen met een zogeheten 'inhaker'. Dat is een reeks reclames waarin met een knipoog wordt gerefereerd aan de acties van Pogba en Cristiano Ronaldo, zegt Beerthuizen. Zijn goede raad: "Probeer er, met terugwerkende kracht, het beste van te maken."

Voor de Portugese superster heeft Beerthuizen ook nog een advies. Kosteloos en geheel vrijblijvend. "Maak reclame voor het drinken van kraanwater. Dat is vele malen beter voor het milieu dan het consumeren van mineraalwater uit plastic flesjes."