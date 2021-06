Viva-fans teleurgesteld over stop blad en forum: 'Heb hier zoveel geleerd'

Teleurgestelde berichten op het Viva-forum nadat hoofdredacteur Debby Gerritsen eerder vandaag bekendmaakte dat het tijdschrift Viva en ook de aanverwante merken ermee stoppen. "Ik kom hier meer dan de helft van mijn leven, ik kan het me niet voorstellen", reageert een van de forumbezoekers.

"Jemig zeg. Dat wordt flink afkicken", zegt een ander. "Ik zit hier ook al een jaar of 11 op en heb zoveel geleerd van het forum. Zoveel mooie mensen ontmoet. Ik baal er echt enorm van." Sommige gebruikers lijken het echt niet te kunnen geloven: "WAT? 1 april is al 2,5 maand voorbij hoor!"

Hoofdredacteur Debby Gerritsen noemt het forum in een post op het platform "een ontmoetingsplek die rijk is aan zoveel bijzondere topics". Volgens Gerritsen zijn er vriendschappen gesloten en relaties opgebloeid. "Ook zijn er talloze grappige, ontroerende, emotionele en pittige gesprekken en discussies gevoerd."

'RIP Viva'

Dat bevestigt ook Margje, die op Twitter haar ervaring met het Viva Forum deelt. "Via het forum leerde ik 17 jaar geleden een groep van 13 vrouwen kennen die later offline vriendinnen werden", schrijft ze. "We vierden elkaars huwelijken, stonden samen huilend bij begrafenissen van geliefden, zien elkaars kinderen opgroeien, vinden elkaar voor advies en steun. RIP Viva."