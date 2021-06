Annan maakt hockeyselectie bekend: Welten naar Tokio, Koning eerste keepster

Lidewij Welten is de opvallendste naam in de hockeyselectie voor de Olympische Spelen, die vrouwenbondscoach Alyson Annan heeft prijsgegeven. Niet dat haar kwaliteiten ter discussie staan, maar de 30-jarige routinier van Den Bosch liep half mei in de slotfase van de play-off-finale tegen Amsterdam een gescheurde pees in haar linkerhamstring op waardoor Tokio ernstig op de tocht kwam te staan.

"Het gaat goed met haar", weet Annan. "En ik heb altijd aangegeven dat Lidewij voor ons nooit een twijfelgeval is geweest. Sterker, voor haar blessure heeft ze al groen licht gekregen voor haar vierde Olympische Spelen. We zijn nu aan het kijken hoe ver zij komt in haar herstel. Ik ga morgen voor het eerst op het veld met haar een balletje slaan."