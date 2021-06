Warm is het al een tijdje, vandaag was het voor het eerst dit jaar lokaal ook tropisch. In het zuidoosten kwam het kwik ruim boven de 30 graden uit; het heetst was het met 31,6 graden in het Limburgse Ell.

Overal in Nederland gingen mensen naar buiten om van de zon te genieten - of juist om verkoeling te zoeken. Een overzicht in foto's.