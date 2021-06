Dumoulin tankt op NK vertrouwen voor Tokio met eerste tijdritzege sinds 2018

Tom Dumoulin heeft bij de NK tijdrijden in Emmen zijn eerste tijdritzege sinds 2018 geboekt. De 30-jarige renner van Jumbo-Visma, die zich voorbereidt op de olympische tijdrit in Tokio, was op het nationaal kampioenschap 27 seconden sneller dan EF-renner Sebastian Langeveld.

Koen Bouwman (ook Jumbo-Visma) eindigde als derde, op 1.24 van zijn ploeggenoot.

De renners moesten in de tijdrit van bijna 30 kilometer twee keer de onlangs geopende Muur van Emmen op: een kort heuveltje van zo'n 400 meter over een geasfalteerde vuilnisbelt. Met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4 was dat geen zware hindernis, maar het was wel genoeg om de renners even uit hun ritme te halen. De rest van het parcours was vlak en redelijk technisch.

EF-renner Julius van den Berg zette met 37.39 al vroeg de snelste tijd neer. Koen Bouwman was even later 9 seconden sneller. De toptijd van de Jumbo-Visma-renner werd pas door de voorlaatste renner uit de boeken gereden. Sebastian Langeveld moest net als in 2019 genoegen nemen met de tweede plaats.