Poetin na top met Biden: afgesproken dat ambassadeurs terugkeren

Op de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Biden is volgens Poetin afgesproken dat de ambassadeurs van beide landen weer zullen terugkeren op hun post. Ook hebben de wereldleiders gesproken over cyberaanvallen en de situatie in Oekraïne, zei Poetin op een persconferentie na afloop.

Volgens de Russische president is het nog niet duidelijk wanneer de ambassadeurs weer terugkeren. Later zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken dat de Russische ambassadeur aan het eind van deze maand weer naar Washington gaat. De hoogste diplomaten hadden hun post verlaten vanwege de hoog opgelopen spanningen tussen beide landen.

Volgens Poetin was geen vijandigheid tussen hem en Biden. Hij omschreef het gesprek als constructief en zei dat beide leiders de wens hebben om elkaar te begrijpen.

Cyberaanvallen

Op de persconferentie in Genève bestreed Poetin dat Rusland verantwoordelijk zou zijn voor de cyberaanvallen op Amerikaanse doelen. Volgens Poetin worden deze aanvallen vanuit de VS zelf uitgevoerd en speelt Rusland daarbij geen enkele rol. Wel hebben beide landen volgens Poetin afgesproken om met elkaar in gesprek te gaan over cybersecurity.

Over Oekraïne zei Poetin dat hij en Biden het erover eens zijn dat het Minsk-akkoord uit 2015 de basis moet zijn voor ontspanning in de regio. In Minsk spraken Rusland en de VS onder meer af dat beide kampen hun troepen terugtrekken van de frontlijn en dat illegale groeperingen moeten worden ontwapend.

Kernwapenverdrag en Navalny

Volgens Poetin zullen Rusland en de VS ook gaan praten over aanpassingen van het 'New Start'-verdrag over de beperking van kernwapens. In februari, enkele weken na het aantreden van Biden, verlengden beide landen dit akkoord al met vijf jaar.

Poetin kreeg op de persconferentie ook vragen over de gevangenschap van oppositieleider Navalny. Volgens Poetin wist Navalny dat hij de Russische wet had overtreden en dat hij zou worden opgepakt als hij naar Rusland zou terugkeren. Desondanks besloot de oppositieleider om naar Moskou te vliegen, zei Poetin.

Ook zei de Russische president in de VS mensenrechtenschendingen zijn. Hij noemde onder meer de doodstraf en het openblijven van de gevangenis voor terreurverdachten in Guantanamo Bay.

Biden geeft straks een eigen persconferentie over het gesprek met Poetin.

Eerste ontmoeting

De topontmoeting in Zwitserland, in een villa aan het Meer van Genève, duurde drie tot vier uur. Vooraf werd verwacht dat de gesprekken in totaal vier tot vijf uur zouden duren en dat werd dus iets korter. Het was het eerste gesprek tussen Poetin en Biden sinds Biden in het Witte Huis zit.

Op tv-beelden is te zien dat Biden bij het verlaten van de villa zijn duim opsteekt en in zijn limousine stapt: