Afspraak voor Janssen-vaccinatie kan vanaf 23 juni worden gemaakt

Mensen die dat willen kunnen vanaf 23 juni een afspraak voor het Janssen-vaccin maken. Dat laat de GGD weten. Vorige week werd de datum van 21 juni genoemd, maar dat is volgens een woordvoerder een misverstand.

Via een speciaal telefoonnummer kunnen mensen vanaf 18 jaar en ouder een prikafspraak maken of een bestaande afspraak voor Pfizer of Moderna omzetten. Waarschijnlijk worden de eerste prikken met het Janssen-vaccin voor deze groep eind volgende week gezet, maar dat is nog niet zeker. "We werken er hard aan", zegt de GGD.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat het aanbod van Janssen-vaccins beperkt is: volgende week zo'n 75.000, de week daarna 125.000. "Het is echt zolang de voorraad strekt, je kunt nergens op rekenen", zegt een woordvoerder. "Dus als je kans hebt op Pfizer of Moderna, kies dan vooral daarvoor."

Het Janssen-vaccin is grotendeels uit het vaccinatieprogramma geschrapt, vanwege de zeer geringe kans op ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes als bijwerking. Dat is in het buitenland vastgesteld, in Nederland zijn er bij het Bijwerkingencentrum Lareb geen meldingen daarover binnengekomen.

Zeevarenden en militairen

Het middel is volgens minister De Jonge veilig en effectief. Omdat er maar één prik van nodig is, is het bijvoorbeeld handig voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn en op vakantie willen. Ook voor mensen met angst voor naalden kan het een uitkomst bieden.

Verschillende groepen die baat hebben bij de eenvoud van één prik, krijgen de komende tijd een inenting met Janssen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zeevarenden en militairen die op missie gaan.

Vandaag werden de eerste zeevarenden gevaccineerd. Daarbij worden lastige quarantaineverplichtingen voorkomen: