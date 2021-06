Vrouwenblad Viva verdwijnt vanwege dalende abonneecijfers

Weekblad Viva verdwijnt. Eind juli wordt de laatste editie uitgegeven. Ook aanverwante merken, zoals VIVA Mama en het VIVA-forum, verdwijnen. Uitgever DPG Media schrapt de titel, omdat het aantal abonnees al jaren daalt.

"Het stopzetten van dit fantastische magazine is helaas onvermijdelijk", zegt hoofdredacteur Debby Gerritsen. Zij kijkt terug op een "prachtige periode vol relevante, vernieuwende, taboedoorbrekende verhalen, die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van de jonge Nederlandse vrouw. Iedereen kent Viva, van de bewuste jonge vrouw tot aan de bakker om hoek én het Binnenhof."

Viva verscheen op 7 oktober 1972 voor het eerst, als opvolger van het vrouwenblad Eva. Met Viva werd een progressiever tijdschrift in de markt gezet, waarin verhalen over werk, seks en relaties de revue passeerden, afgewisseld met mode- en reisreportages.

Naaktfoto's van lezers

Het blad is vooral bekend van de rubriek Anybody, waarin lezeressen (en soms ook lezers) zich sinds 1991 naakt laten fotograferen. Ze vertellen daarbij over hun lichaam, de onvolkomenheden of juist onderdelen om trots op te zijn.

In de jaren 80 had het blad ruim 150.000 abonnees; tegenwoordig heeft VIVA een oplage van ongeveer 25.000. De dalende trend lijkt in de toekomst niet snel te keren, zegt DPG-directeur Joyce Nieuwenhuijs. Vrouwenbladen Margriet, Libelle en Flair blijven wel behouden.

De afgelopen tijd maakten meerdere uitgeverijen bekend te snoeien in hun tijdschriftenaanbod. Vorige maand werd de opheffing bekendgemaakt van mannenmagazine Esquire, de Hitkrant en meidenblad CosmoGirl. De Nieuwe Revu is als zelfstandige titel opgeheven en is voortaan een bijlage bij maandblad Panorama.