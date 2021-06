Rusland mag weer hopen na eerste zege op EK tegen Finland

Rusland heeft op het EK zijn eerste zege in groep B binnen. Na de 3-0 nederlaag in de eerste wedstrijd tegen België wonnen de Russen in Sint-Petersburg met 1-0 van Finland.

EK-debutant Finland was tot dit duel de effectiefste ploeg in de EK-historie. De Finnen kwamen zaterdag tegen de aangeslagen Denen (1-0) tot één doelpoging en die was nog raak ook.

De tweede doelpoging, na drie minuten tegen Rusland, leek eveneens een treffer op te leveren. Joel Pohjanpalo kopte net als tegen Denemarken raak, maar scheidsrechter Danny Makkelie keurde de treffer af wegens buitenspel na een seintje van de VAR.

Rusland werd gaandeweg de eerste helft steeds sterker. Zo was Artem Dzjoeba enkele keren kansrijk en schoot Magomed Ozdojev van dichtbij over. De Finnen zorgden slechts sporadisch voor gevaar.

Fraaie goal Mirantsjoek

In de blessuretijd van de eerste helft was het dan toch raak voor de Russen. Na een mooie combinatie met Dzjoeba krulde Aleksej Mirantsjoek de bal fraai achter doelman Lukás Hrádecký.