Slot begint aan nieuwe klus bij Feyenoord, maar afscheid bij AZ blijft teleurstelling

Trainer Arne Slot heeft zijn ontslag bij AZ een plek gegeven, maar het helemaal begrijpen zal hij het nooit doen. "De wonden zijn geheeld, al zal dit altijd een teleurstelling blijven", vertelt hij bij zijn presentatie als trainer van Feyenoord.

De Alkmaarse club zette de coach in december 2020 op straat, nadat bekend was geworden dat hij zonder medeweten van de AZ-directie gesprekken in Rotterdam had gevoerd over een samenwerking. Slot had bij AZ een aflopend contract.

"Voor mij en na mij is er nooit een trainer om die reden ontslagen. Waarom is dat dan wel bij mij gebeurd?", vraagt Slot zich nog altijd af. "De directie heeft wel die keuze gemaakt en dat is hun goed recht."

Slot betreurt het ook hij na een overwegend succesvolle periode van 3,5 jaar door een achterdeur bij de club vertrok. Ook zijn verstandhouding met de directie (algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Max Huiberts) raakte bekoeld.