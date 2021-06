Italiaan met zes goudstaven in bagage opgepakt op Schiphol

Op Schiphol is een Italiaan opgepakt met zes goudstaven in zijn bagage. Volgens de marechaussee heeft het goud een waarde van 365.000 euro. Omdat de 60-jarige man geen verklaring had voor zijn kostbare lading, wordt hij verdacht van witwassen.

De man werd vorige week aangehouden, nadat hij vanuit het Caribisch gebied was aangekomen op Schiphol. Volgens de marechaussee had hij voor deze vlucht meerdere reizen tussen verschillende landen afgelegd.

Het rechercheteam van de marechaussee is een onderzoek gestart. De Italiaanse verdachte zit in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Daarom kan er nu niet meer over de zaak naar buiten worden gebracht, zegt de marechaussee.