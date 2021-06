Britse premier in geopenbaarde appjes: gezondheidsminister is 'verdomd hopeloos'

Een woordvoerder van Johnson zegt in een reactie dat minister Hancock het volste vertrouwen geniet van de premier en dat hij niet van plan is om op elke beschuldiging te reageren. Of de appjes echt zijn, wilde de woordvoerder niet zeggen.

Cummings reageert in een lange blogpost op de verklaringen die Hancock vorige week aflegde voor een parlementaire commissie die hoorzittingen hield over het uitbreken van de pandemie. In zijn eigen getuigenis voor de commissie noemde Cummings de Britse aanpak van de coronacrisis rampzalig en richtte hij zijn toorn vooral op Hancock. Die zou allerlei leugens hebben verteld om het falen van de overheid te maskeren.

Maar volgens Hancock was er geen sprake van dat hij heeft gelogen en nam de regering besluiten op basis van wetenschappelijke adviezen. Hij noemde het tekenend dat Cummings nog geen bewijzen van zijn aantijgingen had overlegd.

De oud-adviseur zegt nu dat Hancock en de Britse regering proberen om de geschiedenis over de uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk te herschrijven. Daarom heeft hij de app-berichten gepubliceerd. "Het is mijn doel om het systeem te dwingen om de realiteit onder ogen te komen en te veranderen, niet om mensen zomaar voor schut te zetten."