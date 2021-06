Van der Breggen troeft Van Dijk en Brand af op haar laatste NK tijdrijden

Anna van der Breggen heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de nationale titel tijdrijden veroverd. De regerend wereldkampioene, die bezig is aan haar laatste seizoen, legde de tijdrit over 29,6 kilometer af in 39.58. Daarmee was ze 13 seconden sneller af dan Ellen van Dijk, die als tweede eindigde. Lucinda Brand werd derde, op 32 tellen van Van der Breggen.

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten kwam niet in de buurt van het podium: de wereldkampioene tijdrijden van 2018 en 2017 was 53 seconden langzamer dan Van der Breggen.

Muur van Emmen

Het kampioenschap werd beslist op een rondje van 14,8 kilometer in de buurt van Emmen, dat de rensters twee keer aflegden. Daarbij moesten ze twee keer de net geopende Muur van Emmen op: een kort klimmetje van zo'n 400 meter over een voormalige vuilnisbelt, met een steil stukje van zo'n 16% vlak voor de top.

Demi Vollering zette met 41.18 al vroeg de snelste tijd neer. Maar toen moesten de topfavorieten nog in actie komen.

Van der Breggen noteerde de snelste tussentijd in de eerste ronde. Van Dijk moest halverwege 10 seconden toegeven op de wereldkampioene. Titelverdedigster Van Vleuten verloor in de eerste helft al 23 seconden op Van der Breggen.