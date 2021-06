Eerste lokale tropische dag een feit: 30,6 graden in Ell (Limburg)

Voor het eerst dit jaar heeft de temperatuur in Nederland de 30 graden aangetikt. In het Limburgse Ell werd om even voor 15.00 uur 30,6 graden gemeten. Daarmee is er sprake van een lokale tropische dag.

Gemiddeld wordt in Nederland op 8 juni de eerste lokale tropische dag gemeten. De laatste keer dat het zo warm werd in Nederland was op Prinsjesdag, 15 september vorig jaar.

Er is nog geen sprake van de eerste landelijke tropische dag. Daarvoor moet het 30 graden worden in De Bilt. Tot dusver is het kwik daar vandaag nog niet boven de 27,5 graden gekomen.

"Morgen wordt hoogstwaarschijnlijk wel een landelijke tropische dag", zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. In het hele land wordt het morgen met 30 tot 35 graden een stuk warmer dan vandaag. De zon zal zich volop laten zien, maar aan het einde van de dag is er kans op stevige onweersbuien.