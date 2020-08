Landskampioen Porto legt met tien man ook beslag op Portugese beker

Porto heeft na de landstitel ook de Taça de Portugal, de Portugese beker, veroverd. In Coimbra was Porto in ondertal met 2-1 te sterk voor 26-voudig winnaar Benfica.

De landskampioen versloeg nummer twee Benfica twee keer in de competitie, maar bij de rust had Benfica ditmaal de beste papieren. Luis Diaz (Porto) ontving in de 38ste minuut een rode kaart en ook coach Sérgio Conceição was weggestuurd.

Dankzij twee kopdoelpunten van Chancel Mbemba (47ste en 57ste minuut) greep Porto desondanks zijn zeventiende Taça. Na de late 2-1 van Carlos Vinícius (strafschop) trof invaller João Jota (Benfica) met een volley nog wel de paal.

De bekerfinale vindt normaal in Oeiras (nabij Lissabon) plaats, maar omdat het stadion daar niet aan de corona-eisen voldeed, week men uit naar Coimbra.