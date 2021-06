Depay laat doorschemeren dat toptransfer naar Barcelona aanstaande is

Depay, die door zijn aflopende contract bij Olympique Lyonnais transfervrij is, wordt al een jaar in verband gebracht met Barcelona. De Catalaanse club kampt echter met een enorme schuldenlast, waardoor de overgang niet eerder kon worden beklonken.

Nu lijkt weinig de overgang nog in de weg te staan. Of de 27-jarige Depay nog andere clubs verwacht die zich serieus in de strijd om zijn handtekening gaan melden? "Ik denk het niet."

Hereniging met Koeman

Dat Depay een voorkeur heeft voor een overstap naar Camp Nou, is allang geen nieuws meer. "Ik heb altijd al gezegd dat ik het heel mooi zou vinden om voor Barcelona of Koeman te spelen."

Onder Ronald Koeman als bondscoach groeide Depay uit tot de absolute smaakmaker van Oranje, met een bijzonder hoog rendement als centrale spits. Sinds Koeman vorig jaar het Nederlands elftal verruilde voor zijn droombaan bij Barcelona, kwamen ook de geruchten over Depay op gang.

Die worden steeds hardnekkiger, zeker toen afgelopen week via de online fanshop van Barcelona al even shirts met de opdruk 'Memphis' werden aangeboden. Ja, dat had Depay ook meegekregen. Maar dat was volgens hem nog iets te voorbarig. "Volgens mij was de website daarna wel on lock."