Groot verschil in kosten gehandicaptenparkeerkaart tussen gemeenten

De kosten voor een Europese Gehandicaptenparkeeerkaart (GPK) verschillen sterk per gemeente. In sommige gemeenten is de kaart gratis, in andere kunnen de kosten oplopen tot honderden euro's. Dat blijkt uit onderzoek, waarin de gegevens over de kosten van de GPK in 352 gemeenten op een rij werden gezet.

De absolute uitschieter is de Limburgse gemeente Heerlen. Daar betaal je tot 471,25 euro voor de kaart, terwijl de kosten in het naastgelegen Simpelveld 14,90 euro zijn.

Volgens de gemeente Heerlen wordt het hoge tarief alleen in uitzonderlijke gevallen, waarbij een medische keuring nodig is, gerekend. Als dat niet nodig is, komen de kosten uit op 111,25 euro.