Nouwen en Wilms bij Oranje, dat verder met gevestigde namen naar Spelen gaat

Aniek Nouwen (PSV) en Lynn Wilms (FC Twente) maken hun debuut in een eindronde. Lize Kops (Ajax) keert na een afwezigheid door een hoofdblessure terug in de selectie van de Europees kampioen van 2017.

Bondscoach Sarina Wiegman van het Nederlands vrouwenelftal heeft 24 speelsters geselecteerd voor de Oympische Spelen in Tokio.

Wiegman moet vier speelsters op tribune laten tijdens Spelen: 'Dat is moeilijk'

Wiegman wees naast de achttien speelsters die zeker zijn van hun plaats in de selectie ook vier reserves aan. De vier reserves mogen in het geval van blessures of bijzondere omstandigheden aan de selectie van Wiegman worden toegevoegd.