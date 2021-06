Bertens kondigt afscheid aan: 'De tank is echt leeg'

Kiki Bertens is van plan om na de Olympische Spelen in Tokio een punt achter haar tennisloopbaan te zetten. De 29-jarige Zuid-Hollandse zegt het fysiek en mentaal niet meer te kunnen opbrengen om elke dag het maximale te presteren. Bertens, die last heeft van een slepende achillespeesblessure, houdt nog een slag om de arm als ze zich na de Spelen fysiek goed genoeg voelt om het tennisseizoen af te maken. Ze wil daarvoor ook nog op Eastbourne en op Wimbledon in actie komen.

Bertens onderging in oktober 2020 een operatie aan haar achillespees, maar de klachten verdwenen nooit helemaal. "Het herstel is tegengevallen. Er zijn dagen dat het heel goed gaat, maar ook dagen dat ik veel pijn heb", legt ze uit. "Ik heb altijd het maximale gegeven, maar ik heb nu het idee dat dit niet meer gaat. Je moet fysiek en mentaal top zijn, om dit vol te kunnen houden. Dat lukt mij niet meer." Ze vindt dat ze zichzelf een reële kans heeft gegeven op volledig herstel van haar achillespeesoperatie. "Ik heb het gevoel dat ik alles eruit heb gehaald om sterker dan ooit terug te keren. In sportief en fysiek opzicht is dat helaas niet gelukt, maar ik heb alles gegeven, De tank is echt leeg."

Quote Corona is niet bevorderlijk geweest voor mijn tennisloopbaan, maar ik heb wel gezien hoe ik het leven wil gaan invullen. Kiki Bertens

Volgens Bertens is de coronapandemie, waardoor ze vorig jaar even niet meer aan tennis hoefde te denken, ook van invloed op haar keuze geweest. "Ik heb kunnen ervaren hoe het leven zonder tennis is", legt ze uit. "Ik merkte dat ik daar enorm van genoot, vooral omdat ik even niet meer het uiterste uit mezelf hoefde te halen. Ik kon even mijn eigen ding doen. Corona is niet bevorderlijk geweest voor mijn loopbaan, maar ik heb wel gezien hoe ik het leven wil gaan invullen." De loopbaan van Bertens raakte in een stroomversnelling toen in het najaar van 2015 met coach Raemon Sluiter ging samenwerken. De twee maakten in november 2019, na een periode met vele successen, een einde aan de samenwerking.

Raemon Sluiter en Kiki Bertens - Pro Shots

Bertens won tien WTA-titels in haar loopbaan en maakte vooral met haar triomfen in Madrid (2019) en Cincinnati (2018) indruk door verschillende wereldtoppers te verslaan. Ze was in mei 2019 de nummer vier van de wereld en momenteel de nummer twintig. Haar beste prestatie op grandslamniveau was in 2016 met een plaats in de halve finales op Roland Garros. Bertens bereikte in 2018 de kwartfinales op Wimbledon. Angsten overwonnen Bertens kijkt ondanks haar min of meer gedwongen keuze met een goed gevoel terug op haar carrière. "Ik ben supertrots dat ik dit heb mogen meemaken", vertelt ze. "Ik begon als jong meisje die het moeilijk vond om voor vijf mensen te tennissen. Nu speel ik in de grootste stadions voor heel veel mensen. Ik heb zoveel angsten overwonnen." Bekijk hieronder een compilatie op muziek van de zegetocht van Kiki Bertens op Roland Garros 2016: