Geen mondkapjesplicht en thuiswerkadvies meer vanaf volgende week zaterdag

Vanaf volgende week zaterdag verdwijnt de mondkapjesplicht en vervalt ook het advies om thuis te werken. Haagse bronnen melden aan de NOS dat voor beide maatregelen de anderhalvemeterregel leidend wordt.

Demissionair minister De Jonge zei na afloop van overleg over de coronasituatie tussen de meest betrokken ministers al dat het "goed zou kunnen" dat de mondkapjesplicht volgende week wordt geschrapt.

Anderhalve meter

Naar verluidt wordt bij de mondkapjes dus bepalend of de anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen. Als dat kan, hoeft geen mondkapje meer te worden gedragen. Dat betekent dat de mondkapjes in het openbaar vervoer voorlopig blijven. Het kabinet wacht nog een advies van het Outbreak Management Team af over de vraag of mondkapjes bijvoorbeeld in supermarkten nog nodig zijn. Vrijdag wordt daarover de knoop doorgehakt.

Ook bij het vervallen van het thuiswerkadvies speelt de anderhalve meter dus een beslissende rol: mensen die bijvoorbeeld op een kantoor werken, waar je anderhalve meter afstand kunt houden, worden aangemoedigd weer naar het werk te gaan. Waar je geen afstand kunt houden, blijft het devies: "Werk thuis."

'Het gaat hartstikke goed'

De Jonge zei vanmiddag dat het kabinet alle maatregelen nog eens weegt en bekijkt welke snel kunnen worden geschrapt. "Het gaat gewoon hartstikke goed; het gaat heel snel met vaccineren, we zien dat de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers geweldig dalen. Dat maakt dat we de volgende stap vrijdag kunnen zetten en die gaat dan een week later in."

Hij zei ook dat er van een flink deel van de maatregelen afscheid genomen kan worden, maar dat een deel ook nog blijft. Daarbij wordt het 'epidemiologisch risico' gewogen, evenals de vermoedelijke situatie in het najaar.

Eerder deze week werd al duidelijk dat het kabinet sneller dan gepland Nederland van het slot wil halen. Het ziet er onder meer naar uit dat vanaf 26 juni het maximale aantal bezoekers thuis naar acht gaat en dat in restaurants meer gasten worden toegestaan. Vrijdag geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie.