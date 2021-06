De Jonge: mondkapjesplicht verdwijnt misschien volgende week

Het zou kunnen dat over een week de mondkapjesplicht verdwijnt. Dat zei minister De Jonge na overleg over de coronacrisis tussen de meest betrokken ministers. Volgens hem hakt het kabinet vrijdag de knoop door; in de avond is dan weer een persconferentie.

De Jonge voegde eraan toe dat het kabinet alle maatregelen nog eens weegt en bekijkt welke snel kunnen worden geschrapt. "Het gaat gewoon hartstikke goed; het gaat heel snel met vaccineren, we zien dat de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers geweldig dalen. Dat maakt dat we de volgende stap vrijdag kunnen zetten en die gaat dan een week later in."

Eerder deze week werd al duidelijk dat het kabinet sneller dan gepland Nederland van het slot wil halen. Het ziet ernaar uit vanaf 26 juni het maximale aantal bezoekers thuis naar acht gaat en dat in restaurants meer gasten worden toegestaan.