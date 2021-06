Topontmoeting Poetin en Biden in Genève begonnen

In Genève is de topontmoeting begonnen tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Biden. Beide wereldleiders werden bij een villa aan het Meer van Genève ontvangen door de Zwitserse president Parmelin. Hij wenste de twee mannen succes met hun gesprek. Poetin en Biden legden voorafgaand geen verklaring af, maar schudden elkaar wel de hand.

Het is niet duidelijk hoelang de twee mannen met elkaar gaan praten. Volgens de Amerikanen kan het gesprek 4 à 5 uur duren. Beide kampen hebben vooraf gezegd dat er geen baanbrekende afspraken moeten worden verwacht.

Relatie op dieptepunt

Toch wordt al maanden naar de top uitgekeken, vanwege de beroerde relatie tussen beide landen. Biden beschuldigt de Russen van grote cyberaanvallen op Amerikaanse bedrijven en (overheids)instellingen en verwijt Moskou pogingen om de Amerikaanse democratie te ondermijnen. Poetin vindt op zijn beurt dat de Amerikanen hem de les niet moeten lezen over democratie en haalt daarbij de bestorming van het Capitool in januari aan.

"Hoe dan ook zal het geen vriendelijk gesprek worden", denkt Rusland-correspondent Iris de Graaf. "Niemand verwacht dat ze elkaar zullen vergeven." Biden zegt dat hij niet uit is op conflict, zegt VS-correspondent Lucas Waagmeester. "Maar hij is wel bereid om terug te slaan. Het doel is niet om Rusland te veranderen, maar om uit te komen op een voorspelbare relatie."

Nieuwsuur maakte deze reconstructie van het verloop van de Russisch-Amerikaanse relatie onder Poetin: