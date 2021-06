Bondscoach De Boer: 'De Ligt is fit en speelt tegen Oostenrijk'

Matthijs de Ligt is fit en staat donderdag in de basis als het Nederlands elftal zijn tweede groepsduel in het EK tegen Oostenrijk speelt.

"De Ligt staat er gewoon hartstikke goed voor, heeft goed getraind en heeft zelf aangegeven dat hij er helemaal klaar voor is", zei bondscoach Frank de Boer. Hij wil nog niet zeggen wie er in defensie plaats moet maken voor de Juventus-verdediger.

De Ligt miste zondag het eerste EK-duel van Oranje met Oekraïne omdat hij nog niet helemaal 100 procent was hersteld van een liesblessure. Jurriën Timber nam toen zijn plek in de defensie in.