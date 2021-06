Spanjaard die zijn moeder opat krijgt 15,5 jaar cel

Een rechtbank in Madrid heeft een man die zijn moeder vermoordde en delen van haar lichaam opat tot een gevangenisstraf van vijftien jaar en vijf maanden veroordeeld. Ook moet hij zijn broer een schadevergoeding van 60.000 euro betalen.

De 28-jarige Alberto Sánchez Gómez wurgde zijn moeder in februari 2019 en zaagde en sneed haar lichaam aan stukken. In de weken daarna at hij stukjes op, volgens de Spaanse krant El País om het lichaam te laten verdwijnen.

De zaak kwam aan het licht door een vriendin van de vrouw. Ze stapte naar de politie toen ze de vrouw al een paar dagen niet had gezien bij de krantenkiosk of de tapasbar in de buurt.

Toen de politie bij haar aanbelde, deed haar zoon Alberto open. Hij maakte een nerveuze indruk en legde onduidelijke verklaringen af. In de koelkast en elders in het appartement vond de politie plastic bakjes met resten van de vrouw. Bij zijn arrestatie bekende de zoon dat hij ook stukjes aan zijn hond had gevoerd.

De Spaanse politie zette na de arrestatie deze video op Twitter: