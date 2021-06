PSV stuit in tweede voorronde Champions League op Galatasaray

Komen de Eindhovenaren de tweede voorronde door, dan volgt nog een derde voorronde. Daarna volgen de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Bij een nederlaag komt PSV terecht in de derde voorronde van de Europa League.

Galatasaray eindigde vorig seizoen op doelsaldo als tweede in de Turkse competitie. Bij de club uit Istanbul spelen onder anderen Ryan Babel en Ryan Donk.

De eerste wedstrijd wordt op 20 of 21 juli in Eindhoven gespeeld. De return in Turkije is een week later.

PSV neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen Galatasaray. Dat heeft de loting op het UEFA-hoofdkwartier in Nyon uitgewezen.

'Een mooie uitdaging'

"We staan voor een mooie uitdaging", reageert directeur voetbalzaken John de Jong van PSV op de loting. "Het is op dit moment uiteraard nog lastig om aan te geven wat het exacte niveau van Galatasaray is, maar uit het resultaat van afgelopen seizoen mag je opmaken dat zij en PSV aan elkaar gewaagd zijn."

De UEFA heeft besloten om tijdens alle duels in de voorrondes alleen supporters van de thuisclub toe te laten. PSV houdt daarbij vast aan de regels van de Nederlandse overheid, wat betekent dat er in het Philips Stadion minimaal 25.000 fans welkom zijn. Zij moeten kunnen aantonen dat zij volledig gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest kunnen overleggen.