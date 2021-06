Celstraffen voor leidinggevenden na grootste mijnramp Turkse geschiedenis

Ruim zeven jaar na de mijnramp bij het Turkse Soma zijn enkele leidinggevenden veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De hoogste straf was voor de directeur van de mijn, hij kreeg 20 jaar cel vanwege nalatigheid. Twee ingenieurs kregen elk 12,5 jaar. Een vierde verdachte werd vrijgesproken.

Wat er precies misging op 14 mei 2014 is nooit opgehelderd. Door een explosie brak er brand uit in de steenkolenmijn. 301 mijnwerkers lieten het leven, honderden raakten gewond. Het was de grootste mijnramp in de Turkse geschiedenis.

Nabestaanden vinden straffen te laag

Nabestaanden van de slachtoffers reageerden vol ongeloof op de uitspraak, melden Turkse media. Een van de weduwen zou een schoen naar de rechter hebben gegooid en politieagenten zouden hebben voorkomen dat de rechter werd bestormd door de woedende menigte.

De nabestaanden zijn boos omdat ze denken dat er opzet in het spel was en dat hun geliefden zijn vermoord. Ze vinden de straffen daarom veel te laag en kondigden aan in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.