Italië toch op voorsprong tegen Zwitsers na dubbele pech voor Chiellini

Zojuist zagen we bijna de 2-0 voor Italië toen Lorenzo Insigne met een fraaie krul de bovenhoek zocht, maar de bal viel op het dak van het doel. En we zagen Spinazzola doorbreken en de bal subtiel met buitenkant recht in de verre hoek sturen, maar zijn inzet ging naast.

De uitbraken van Italië beginnen vaak bij Insigne en zijn werkelijk een lust voor het oog. Maar zolang het 1-0 staat is alles nog mogelijk. Zo probeerde oud-PSV'er Ricardo Rodriguez het maar eens met een schot, maar dat werd geblokt.

Italië-Zwitserland 1-0