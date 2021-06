Italië naar achtste finales • Turken op rand van de afgrond • Russen nog in de race

Voor het eerst in heel lange tijd is Sergio Ramos niet aanwezig in de selectie van Spanje. En ook bij Real Madrid wordt het even wennen. Ramos vertrekt namelijk na zestien jaar bij Real Madrid. De verdediger zal zijn aflopende contract niet verlengen. Ramos zal zijn besluit donderdag toelichten op een persconferentie.

De Spanjaard (35) heeft meerdere keren gesproken met de clubleiding, maar de partijen werden het niet eens. Ramos zou in de belangstelling staan van onder meer Chelsea en Paris Saint-Germain.

