Wordt het tropisch of niet? Het gaat erom spannen

Het strand van Zandvoort wordt klaargemaakt voor vandaag - ANP

De zon schijnt volop en de kans is groot dat de temperatuur voor de eerste keer ergens in het land de 30 graden aantikt. Maar het is wel oppassen geblazen: de zee kan verraderlijk zijn, er is kans op smog en ook voor dieren kan de hitte voor problemen zorgen. Het gaat erom hangen of het de eerste landelijke tropische dag van dit jaar wordt, zegt weerman Peter Kuipers Munneke. Daarvoor moet het 30 graden worden in De Bilt. "Maar ik ben er wel van overtuigd dat het ergens in het land 30 graden gaat worden, dat zal dan in het oosten of zuidoosten van het land zijn." Als dat gebeurt, wordt het de eerste lokale tropische dag van het jaar. En goed nieuws voor de mensen die vandaag overdag moeten werken en nog de zon in willen: de maximumtemperaturen worden rond 16.00 of 17.00 uur verwacht, dus relatief laat, zegt Kuipers Munneke. "Dat heeft te maken met de warme wind, die draait aan het begin van de middag ons land binnen." Drukte op het strand, stromingen in de zee Het warme weer op woensdagmiddag zorgt voor een riskante combinatie aan de kust: de zee kan extra gevaarlijk zijn en het strand extra druk. Omdat het woensdag is worden vanmiddag veel basisschoolkinderen verwacht op de stranden. Een aflandige wind kan de zee riskant maken voor zwemmers; de wind waait richting de zee, wat betekent dat de bovenstroom zee-inwaarts gaat. Luchtbedden kunnen daardoor sneller de zee indrijven. In de zee kunnen muien ontstaan: water stroomt dan snel terug de zee in, door het gat tussen de banken voor de kust. Die stroming kan heel sterk zijn. Wat moet je doen als je in een mui terechtkomt?

Wat is een muistroom en hoe kom je er uit? - NOS

Bijna alle reddingsbrigades werken vandaag, hoewel ze dat in juni meestal alleen in de weekenden doen. "Het is prachtig om te zien dat zoveel vrijwilligers een dag extra dag gaan werken, zodat mensen van een dagje strand kunnen genieten", zegt een woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland. "Met dit soort omstandigheden moeten we gewoon zorgen dat we op de stranden zijn", zegt de woordvoerder. Hij benadrukt dat vooral de preventieve rol van de reddingsbrigade belangrijk is. "Dus we moeten mensen op dit soort dagen zo veel mogelijk waarschuwen en actief informeren. Daar wordt zoveel leed mee voorkomen." Smog Door de combinatie van zon en gebrek aan wind, is er vandaag en morgen kans op smog, waarschuwt het RIVM. Het instituut raadt mensen met luchtwegaandoeningen aan om binnen te blijven. De smog kan leiden tot luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor.