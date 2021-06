Copa América verder onder vuur: al 53 coronabesmettingen na twee dagen

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol besloot het toernooi eind vorige maand, op het laatste moment, toe te wijzen aan Brazilië nadat Argentinië was afgehaakt vanwege een tweede coronagolf. Maar juist Brazilië is een van de grootste coronabrandhaarden ter wereld, waardoor het toernooi al bij voorbaat al zwaar onder vuur lag.

Sinds de start van de Copa América in Brazilië, afgelopen zondag, hebben al 53 personen positief getest op het coronavirus.

Venezuela is met dertien positieve gevallen, onder wie acht spelers, het zwaarst getroffen. Bolivia heeft vier besmettingen gemeld, Colombia twee. Tot nu zijn ruim drieduizend coronatests afgenomen.

De 47ste editie van de Copa América wordt gespeeld in vijf stadions in vier steden. De stadions blijven leeg, de tien deelnemende teams moeten in hun eigen bubbel blijven.

Argentinië begon het toernooi dinsdag met een 1-1 gelijkspel tegen Chili.