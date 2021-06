Poetin ontmoet Biden op 'dieptepunt' relatie

Vandaag ontmoeten de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Joe Biden elkaar in Genève. De betrekkingen tussen beide landen zijn ernstig bekoeld. Volgens Poetin heeft de relatie een "dieptepunt" bereikt. Leidt het gesprek vandaag tot verbetering? Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal is in Genève.