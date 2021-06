'Jonge medisch specialisten vinden moeilijk passend werk, ondanks pandemie'

Ziekenhuizen hebben door de coronapandemie te maken met veel uitgestelde zorg, maar tegelijkertijd komen jonge medisch specialisten maar moeilijk aan het werk. Dat meldt de Volkskrant.

Bij beroepsverenigingen komen volgens de krant sinds enkele maanden signalen binnen dat specialisten die net klaar zijn met hun opleiding, geen passende baan kunnen vinden. Enkele honderden tot duizend specialisten kunnen op dit moment geen passend werk vinden, meldt de krant.

Bij het UVW zijn slechts 140 geregistreerde werkloze specialisten geregistreerd. Het verschil kan worden verklaard door verborgen werkloosheid in de sector, bijvoorbeeld doordat jonge specialisten tijdelijk andere banen vervullen.

Doordat pas afgestudeerde specialisten geen passend werk hebben, gaat veel kapitaal verloren. Een specialistenopleiding kost naar schatting een miljoen euro aan belastinggeld.

Lucratief voor ziekenhuizen

Marco Varkevisser, hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij de Erasmus Universiteit, spreekt van een dusdanig groot probleem dat er moet worden gezocht naar een structurele oplossing. Hij wijst er in het NPO Radio1 Journaal op dat er door de pandemie nu zoveel uitgestelde zorg is dat jonge specialisten wel medisch werk kunnen doen, maar dat dit op lange termijn geen oplossing is.

Het overschot aan pas afgestudeerde specialisten komt volgens de hoogleraar doordat het voor ziekenhuizen lucratief is om specialisten op te leiden, maar niet om ze in dienst te nemen. Ziekenhuizen krijgen van de overheid nu een vast bedrag per gevulde opleidingsplek. Volgens de Volkskrant gaat dat om een bedrag tussen de 130.000 en 150.000 euro per jaar, om salaris en begeleiding van te betalen.

Varkevisser: "Ziekenhuizen vechten over het algemeen om de opleidingsplekken die beschikbaar zijn." Volgens de hoogleraar zou in ieder geval bekeken moeten worden of het bedrag per opleidingsplek niet omlaag moet.

Ook stromen pas afgestudeerden volgens Varkevisser moeilijk door omdat specialisten die nog in opleiding zijn, voor ziekenhuizen veel aantrekkelijker zijn. Specialisten in opleiding draaien mee in de roosters en zijn dus al aan het werk.

Het is dus relatief ongunstig om in plaats daarvan duurdere afgestudeerde specialisten aan te nemen. Varkevisser: "Het is nu aantrekkelijk om mensen die in opleiding zijn in je vakgroep te hebben, maar niet zozeer de mensen die al klaar zijn."