Beste vrienden Embolo en Akanji dromen met Zwitserland van Europees succes

De eerste EK-wedstrijd van Zwitserland tegen Wales eindigde in een teleurstellend 1-1 gelijkspel. Italië is vanavond om 21.00 uur de tweede tegenstander van de Zwitsers op dit EK.

"Als je aan het Stadio Olimpico denkt, denk je aan Francesco Totti en AS Roma. Dat we daar met Zwitserland mogen spelen tijdens het EK, is echt heel bijzonder", aldus Embolo, die een droom zag uitkomen dankzij zijn uitverkiezing in de EK-selectie.

"Als kind droom je van het EK, het WK en de Champions League. Het is een voorrecht om hier deel van uit te maken."

Embolo maakte zaterdag tegen Wales het enige doelpunt van de Zwitsers: