China: staven kernreactor beschadigd, geen radioactiviteit gelekt

De Chinese overheid heeft voor het eerst erkend dat een van de kerncentrales in het land technische problemen heeft. Volgens Peking zijn vijf brandstofstaven van de Taishan-centrale in de zuidelijke provincie Guangdong beschadigd geraakt, maar is er geen radioactiviteit gelekt.

De Chinezen zagen zich genoodzaakt om te reageren op een reportage van nieuwszender CNN. Die meldde maandag dat de Amerikaanse regering berichten heeft onderzocht over een lekkage in een van de reactoren van de centrale. Het Franse bedrijf Framatome, dat mede-eigenaar is van de Taishan-centrale, zou de Amerikanen hebben gewaarschuwd voor een "op handen zijnde radiologische dreiging".

Verhoogd stralingsniveau

Framatome zou ook hebben gemeld dat de Chinese nucleaire toezichthouder de stralingslimieten voor het gebied rond de centrale had verhoogd, om sluiting te voorkomen. Dat klopt niet, zegt de Chinese atoomwaakhond vandaag.

Volgens het Chinese ministerie van Milieu is in een van de kernreactoren wel een verhoogd stralingsniveau gemeten, maar valt dat binnen de veiligheidsmarges. De verhoging werd veroorzaakt doordat 5 van de meer dan 60.000 brandstofstaven beschadigd zijn geraakt, volgens het ministerie niet ongebruikelijk tijdens productie, transport of het laden van de brandstof.

"Metingen in de omgeving van de centrale hebben geen abnormale waardes opgeleverd", stelt het ministerie. "Dat betekent dat er geen lekkage is geweest."

Het Milieuministerie zal de situatie in Taishan naar eigen zeggen nauwkeurig in de gaten houden. Ook zullen de Chinezen het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA en de Franse nucleaire toezichthouder op de hoogte houden.