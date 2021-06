Opmerkelijke voorbereiding Djokovic op Wimbledon met inschrijving dubbelspel

Djokovic accepteerde een uitnodiging van de organisatie om volgende week op het Spaanse eiland in het dubbelspel in actie te komen. De mondiale nummer één doet niet mee aan het enkelspel.

Het is nog niet duidelijk met wie Djokovic volgende week een koppel vormt op Mallorca. Hij kwam in februari bij de ATP Cup in Melbourne voor het laatst in actie in het dubbelspel.

Het ATP-toernooi op Mallorca wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en beschikt over dezelfde grastennisbanen zoals Wimbledon. Het iconische toernooi in Londen start op maandag 28 juni.

Geen Nadal

Rafael Nadal, een van de bekendste inwoners van Mallorca, komt niet in actie op het toernooi omdat hij vermoedelijk de voorkeur geeft aan een rustperiode. De Spanjaard maakte na zijn verloren halve finale op Roland Garros een vermoeide indruk.