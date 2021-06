Graus wil zelf onderzoek naar beschuldiging van misbruik

PVV-Kamerlid Graus wil dat een onafhankelijk adviseur onderzoek doet naar beschuldigingen tegen hem van seksuele intimidatie en misbruik. Volgens NRC beschuldigt een voormalige fractiemedewerker Graus van "heel veel ernstige dingen". De vrouw zou de melding hebben gedaan nadat, ook volgens NRC, de ex-vrouw van Graus, had gezegd dat ze seks moest hebben met zijn beveiligers.

Graus spreekt de beschuldigingen met klem tegen. Hij heeft nu een verzoek ingediend om een onafhankelijk adviseur "een oriënterend onderzoek" te laten doen. Hij zegt het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien.

'Trial by media'

Het PVV-Kamerlid spreekt van "trial by media, zonder dat er aangifte is gedaan en waarvoor concreet bewijs ontbreekt". Hij voegt eraan toe dat "het verspreiden van leugens, laster en smaad strafbaar is en dat iemand beschuldigen op basis van valse verklaringen, gedaan door anonieme bronnen zonder gefundeerd onderzoek, niet van deze tijd is". Hij heeft een advocaat in de arm genomen.

PVV-leider Wilders zei vorige week dat hij geen actie tegen Graus kan ondernemen, omdat er geen aangifte tegen hem is gedaan. Wilders vindt dat het Openbaar Ministerie en de rechter moeten beoordelen of er sprake is van strafbare feiten.

Kamervoorzitter Bergkamp liet weten dat zij geen instrumenten in handen heeft om onderzoek naar Kamerleden te doen of om maatregelen te nemen in dergelijke situaties. Ze noemde integritreitskwesties in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de fracties. Ze riep mensen op bij misbruik aangifte te doen en ze wees ook op de integriteitsadviseur van de Kamer.