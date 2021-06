Grote brand in hoofdgebouw vakantiepark Beekse Bergen na gaslek

Beekse Bergen - SQ Vision

Er woedt een grote brand in het hoofdgebouw van het vakantiepark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Dat is het gevolg van een gaslek. Niemand raakte gewond, het pand is volgens de brandweer niet meer te redden. Bekijk hier beelden van de brand:

Brand in vakantiepark Beekse Bergen - NOS

Het vakantiepark ligt naast Safaripark Beekse Bergen. In het gebouw zitten onder meer een restaurant en een zwembad. Het vuur brak rond 09.00 uur uit in het restaurant, waar vermoedelijk een steekvlam ontstond. Het park is niet ontruimd. De wind staat niet in de richting van de huisjes. Wel zijn er meldingen van stankoverlast gekomen uit onder meer Goirle en Moergestel. Het advies aan omwonenden is om deuren en ramen te sluiten.