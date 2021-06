VeeKay valt van fiets en mist komende IndyCar-race: 'Niet de beste timing'

Autocoureur Rinus van Kalmthout, beter bekend als Veekay, moet de negende race in de IndyCar Series komend weekeinde aan zich voorbij laten gaan. De 20-jarige Nederlander heeft bij een val van zijn fiets een gebroken sleutelbeen opgelopen.

Veekay ging onderuit met zijn racefiets tijdens een trainingsrit. Hij is inmiddels geopereerd aan zijn linkersleutelbeen. De race van komend weekeinde in Wisconsin komt voor Van Kalmthout te vroeg.

"Het is natuurlijk erg jammer en zeker niet de beste timing", aldus de Nederlander. "De operatie ging goed en ik heb geen pijn. Ik ga er alles aan doen om fit te zijn voor Mid-Ohio." Die race in Ohio staat voor 4 juli op het programma.

VeeKay vijfde in klassement

Veekay, die vorig jaar werd uitgeroepen tot Rookie van het Jaar, staat momenteel vijfde in het klassement van de IndyCar Series.

Afgelopen zaterdag stond de coureur uit Hoofddorp voor de tweede keer in dit seizoen op het podium van een IndyCar-race: hij werd tweede op het stratencircuit van Belle Island in Detroit. Een dag later eindigde hij op hetzelfde circuit in de achterhoede.

In mei won Van Kalmthout in Indianapolis voor het eerst een race in de prestigieuze IndyCar Series.