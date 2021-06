Juneteenth, dag afschaffing slavernij, wordt nationale feestdag in VS

De VS gaat de afschaffing van de slavernij in 1865 in de toekomst op 19 juni vieren met een officiële vrije dag. De Senaat stemde vannacht unaniem in met het wetsvoorstel. Het moet nog naar het Huis van Afgevaardigden. Dat zal er vrijwel zeker mee instemmen, maar het is onduidelijk wanneer.

In 1865 eindigde de Amerikaanse Burgeroorlog met een overwinning van de Noordelijke op de Zuidelijke staten. De laatste veldslag vond plaats in de staat Texas. Op 19 juni van dat jaar maakte een Noordelijke generaal bekend dat ook de slaafgemaakten in deze staat vrij waren. Die dag wordt elke jaar vooral door de zwarte bevolking gevierd, onder meer als Juneteenth, een samentrekking van June en nineteenth.

"Van Juneteenth een nationale vrije dag maken, is een belangrijke stap bij de erkenning van fouten in het verleden", zei de Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer. "Maar we moeten doorgaan om gelijke rechten voor iedereen te bereiken."

In de meeste staten is 19 juni al een vrije dag en een feestdag.