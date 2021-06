Poetin ontmoet Biden op 'dieptepunt in relatie', wat valt er te verwachten?

Het is 2011. Joe Biden, dan vicepresident onder Barack Obama, krijgt in Moskou een rondleiding door het Kremlin van premier Vladimir Poetin. De twee maken oogcontact, waarop Biden zegt: "meneer de premier, ik geloof niet dat u een ziel heeft". Poetin glimlacht en zegt: "wij begrijpen elkaar."

Weinig mensen weten of dit echt zo is gebeurd, maar het is een anekdote die Biden graag vertelt en die kenmerkend is voor hoe hij zich opstelt tegenover zijn Russische tegenhanger. Vandaag kijken de mannen elkaar in Genève opnieuw in de ogen, nu als presidenten, op een moment dat de relatie tussen hun landen volgens Poetin "een dieptepunt heeft bereikt".

Daar valt wat voor te zeggen: Biden noemde Poetin in maart nog "zielloos" en op de vraag van een journalist of hij denkt dat Poetin een moordenaar is, antwoordde hij: I do. In die maand trokken beide landen ook hun ambassadeurs terug. En Amerika beschuldigt Rusland van inmenging in de verkiezingen en van een enorme cyberaanval.