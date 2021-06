Ex-vrouw Amazon-baas MacKenzie Scott doneert 2,3 miljard euro aan goede doelen

MacKenzie Scott, de ex-vrouw van Amazon-baas Jeff Bezos, heeft 2,7 miljard dollar (ruim 2,3 miljard euro) gedoneerd aan 286 goede doelen.

Dat heeft Scott bekendgemaakt in een verklaring. Ze zegt dat de organisaties waaraan ze geld heeft gegeven "historisch gezien ondergefinancierd zijn en over het hoofd werden gezien".

Het is de derde grote donatie die Scott de afgelopen tijd heeft gedaan. Vorig jaar december zei ze dat ze ruim 3,4 miljard euro aan 384 hulporganisaties had gegeven. En in juli vorig jaar doneerde ze zo'n 1,4 miljard euro. Dat geld ging voornamelijk naar organisaties geleid door vrouwen, minderheden of andere kwetsbare groepen.

Helft vermogen weggeven

Scott is een van de rijkste vrouwen van de wereld. Aan de scheiding met Jeff Bezos in 2019 hield ze 4 procent van de aandelen van Amazon over, goed voor zo'n 31 miljard euro. Volgens zakentijdschrift Forbes heeft Scott nu een geschat vermogen van ongeveer 57 miljard euro.

In haar blog schrijft ze dat ze last heeft van de toenemende rijkdom onder een kleine groep mensen. In 2019 kondigde Scott aan dat ze de helft van haar vermogen wil weggeven. Zij en haar huidige echtgenoot werkten samen met een team van onderzoekers en adviseurs om een fortuin weg te geven.

Ze is ervan overtuigd dat haar team het beste weet hoe het geld besteed kan worden. "We hebben ze aangemoedigd het geld te besteden zoals zij dat willen", schreef ze.