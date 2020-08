Juventus onderuit in laatste duel, Atalanta verliest strijd om plek twee

Juventus kreeg in Turijn AS Roma, de nummer vijf van de ranglijst, op bezoek. De thuisploeg begon sterk en kwam al na vijf minuten op voorsprong, dankzij Gonzalo Higuaín.

Atalanta, dat dit seizoen lang zicht had op de tweede plek in de Serie A, is de competitie geëindigd als nummer drie. De club uit Bergamo verloor thuis met 2-0 van directe concurrent Internazionale. Bij Atalanta speelde Oranje-international Marten de Roon de hele wedstrijd. Hans Hateboer viel na rust in.

Juventus heeft de laatste wedstrijd van het seizoen met 3-1 verloren. In eigen huis ging de landskampioen van Italië onderuit tegen AS Roma.

Atalanta had nog wel iets om voor te strijden op de laatste speeldag. In de wedstrijd tegen Internazionale stond de tweede plek op het spel. Voor Europese tickets had dat geen gevolgen, want de nummers twee, drie én vier zijn allemaal volgend seizoen actief in de Champions League.

De uitploeg liet er geen gras over groeien en maakte al binnen de minuut het openingsdoelpunt via Danilo D'Ambrosio. Ashley Young zorgde na twintig minuten voor de 0-2. Aan de kant van Inter stond Stefan de Vrij de hele wedstrijd op het veld.

Door de nederlaag van Atalanta kon Lazio bij minimaal een gelijkspel de derde plek overnemen, maar de ploeg uit Rome ging met 3-1 onderuit bij Napoli. Lazio-speler Ciro Immobile maakte in dat duel zijn 36ste treffer, een evenaring van het seizoensrecord uit 2015/2016 van Higuaín.