Geluidsoverlast in Friesland flink toegenomen door F-35

Niet alleen bij de luchtmachtbasis Leeuwarden, maar ook op andere plekken in de provincie is het geluid te horen. Ruim driekwart van de ondervraagden hoort sinds de komst van de F-35 meer en zwaarder geluid.

In Nederland zijn nu tien F- 35's. Medio 2022 arriveren ook de eerste F-35's op Vliegbasis Volkel. De F-35 vervangt op den duur alle F-16's. In totaal koopt Nederland 46 F-35's.

Ook van de F-16 ervaren Friezen overlast, maar er zijn veel meer klachten over de F-35. 15 procent van de ondervraagden beschouwt het geluid van de F-16 als overlast, meer dan de helft ervaart last van de F-35.

Volgens de luchtmacht klopt het dat het nieuwe toestel meer geluid maakt dan de F-16. Dat was ook van tevoren bekend.

"We kunnen er niet voor zorgen dat er geen klachten zijn. Dat lukt de NS en Schiphol ook niet. Maar we zijn wel continu met betrokkenen uit de omgeving in gesprek om de ervaren overlast zo veel mogelijk te beperken. Het is een puzzel om te zorgen dat wij ons werk kunnen doen en dat je ook zo min mogelijk overlast veroorzaakt."

Ook klachten van ver buiten Leeuwarden

Opvallend is dat de klachten over het geluid niet alleen komen uit plaatsen in de buurt van de luchthaven, zoals Blessum, Deinum en Lekkum. Ook een groot deel van de respondenten uit Harlingen, 41 procent, spreekt van "zeer erge overlast". Ruim 61 procent van de ondervraagde inwoners uit Holwerd, dat wat noordelijker ligt, vindt het geluid vervelend.

Zo'n 30 procent van de ondervraagden zegt dat het dagelijks leven negatief wordt beïnvloed door het geluid. Sommigen voelen zich beperkt in hun bewegingsvrijheid. In de zomer buiten zitten met visite en een gesprek voeren is vaak niet mogelijk. Kinderen en dieren schrikken van het geluid. Ook is thuiswerken volgens de respondenten soms lastig door het harde geluid.

Bovendien heeft de overlast ook psychisch zijn weerslag, blijkt uit de enquête. Mensen lijden aan slapeloosheid en raken gestrest, boos en nerveus.